Nahe des bekannten und beliebten Almsees in Grünau im Almtal hat die Energie AG neue Ladestationen für Elektroautos in Betrieb genommen. Am Parkplatz am südlichen Ende des Almsees stehen ab sofort acht Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 Kilowatt Ladeleistung zur Verfügung. Damit schafft die Energie AG ein attraktives Ladeangebot an einer stark frequentierten Freizeit- und Tourismusdestination in Oberösterreich.

„Die acht neuen Ladepunkte bei diesem beliebten Ausflugsziel sind ein weiterer Baustein unserer Strategie, Elektromobilität in Österreich einfach zugänglich und alltagstauglich zu machen. E-Mobilität gewinnt kontinuierlich an Bedeutung, und wir arbeiten konsequent daran, optimale Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Der Almsee ist ein Ort zum persönlichen Energietanken – ab sofort können Besucher dort auch ihre Elektroautos wieder aufladen“, sagt Sonja Kaiser, Leiterin der Abteilung E-Mobility bei der Energie AG.

Ladeinfrastruktur im Tourismus gewinnt an Bedeutung

Elektromobilität ist im Alltag längst angekommen: Ein PKW legt in Österreich durchschnittlich rund 40 Kilometer pro Tag zurück. Gleichzeitig beweisen Elektrofahrzeuge zunehmend ihre Alltagstauglichkeit auch auf längeren Strecken – sowohl im Berufs- als auch im Freizeitverkehr. Dass immer mehr internationale Tourismusgäste aus ganz Europa mit dem E-Auto nach Oberösterreich reisen, bestätigt diese erfreuliche Entwicklung

Mit dem gezielten Ausbau sichtbarer, verlässlicher und nutzerfreundlicher Ladeinfrastruktur – gemeinsam mit starken Standortpartnern – ermöglicht die Energie AG komfortables und sorgenfreies Laden an zentralen Punkten des täglichen Lebens und der Freizeitmobilität.

Öffentliches Ladenetz und Fuhrparklösungen im Fokus

E-Mobilität ist ein zentraler Bestandteil der LOOP-Strategie der Energie AG und damit ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung einer fossilfreien Energiezukunft. Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Weiterentwicklung des öffentlichen Ladenetzes sowie auf maßgeschneiderte Ladelösungen für Unternehmen – sowohl im PKW- als auch im LKW-Bereich.

Die Energie AG betreibt bereits mehr als 2.000 Ladepunkte, davon über 900 öffentlich zugänglich. Mit den Ladekartenprodukten der Energie AG sind österreichweit mehr als 24.000 Ladepunkte nutzbar. Darüber hinaus bietet der Konzern Ladelösungen für den Wohnbau sowie Lösungen für das Laden von Dienstwägen zu Hause an.