Am Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, wird der Schlosspark Ebenzweier in Altmünster erneut zum Treffpunkt für Fans historischer Fahrzeuge und amerikanischer Straßenkreuzer.

Ab 10 Uhr werden rund 900 US-Cars und Oldtimer erwartet. Jährlich nutzen etwa 3000 Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, automobile Geschichte hautnah zu erleben. Organisiert wird das traditionsreiche Treffen von Walter und Thomas Neumayer gemeinsam mit einem engagierten Helferteam der Freiwilligen Feuerwehr Altmünster unter der Leitung von Christian Gruber. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch Gemeinschaft, Gastfreundschaft und ein abwechslungsreicher Tag für die ganze Familie. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Die Veranstaltung hat sich längst zu einem Fixpunkt für Freunde der Oldtimer- und US-Car entwickelt und zieht Teilnehmerinnen und Teilnehmer weit über die Grenzen Österreichs hinaus an.

Wer einen Oldtimer, einen Sportwagen oder ein US-Car sein Eigen nennt, kann bei diesem Treffen gerne sein Schmuckstück ausstellen. Es ist keine Anmeldung oder Nenngeld erforderlich. Einfach von der B145 den Wegweisern zum Treffen folgen und man kommt direkt ins Festgelände. So bleibt nur zu hoffen, dass der Wettergott an diesem Pfingstsonntag wieder Kaiserwetter beschert.