Am Auböckplatz 13 in Bad Ischl eröffnete am 15. Mai 2026 ein ganz besonderes Geschäft: das Blütenreich Treml. In diesem regieren mit Anita und Melanie Treml zwei Schwägerinnen und gelernte Floristinnen, die hier ihre florale Leidenschaft ausleben. Mit viel handwerklichem Geschick und Kreativität erschaffen sie Blumensträuße, Gestecke und Blumenarrangements für jeden Anlass. Auch entstehen in Kombination mit stilvollen Wohnaccessoires und saisonalen Dekostücken ausgefallene Hingucker für das Heim oder für Feiern. Von den kreativen Geschenkideen, die weit über klassische Blumen hinausgehen, zeigte sich auch Brigitte Lerperger, stv. Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, begeistert. Sie stellte sich als eine der ersten Gratulantinnen ein und wünschte den beiden Frauen viel Erfolg für ihr gemeinsames Unternehmen.