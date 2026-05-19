Durch Vermittlung von Frau Dr. Carin Gersh wurde dem Kammerhof Museum Gmunden ein Ölgemälde der bekannten Stillebenmalerin Ottilie Pirngruber (1823 – 1886) aus dem Jahre 1869 angeboten.

Zur Provenienz des Bildes ist so viel zu sagen, dass eine Frau Gabriele Semrau, die vor 80 Jahren in Salzburg geboren wurde, dieses Gemälde von ihrer Tante, Frau Franziska Scheuringer aus Bad Ischl erbte. Frau Scheuringer war die Adoptivtochter von Johann Georg Ramsauer, der um 1850 Direktor des Hallstätter Salzbergwerks war und als Entdecker des Hallstätter Gräberfeldes gilt.

Das Gemälde zeigt den noch weitgehend unverbauten Bereich des Gmundner Villenviertels mit einem Gutshof und einem höheren Haus in der vordere Bildmitte, gefolgt wird dieser Blick nach hinten in die Tiefe von den Schlössern Ort, wobei das Landschloss noch die Pyramidendächer zeigt und die Toskana-Villa noch nicht erbaut war, da die Toskanischen Habsburger erst wenige Jahre später mit dem Um-, Aus- und Aufbau dieser Gebäude begannen. Den Hintergrund bildet die naturalistisch gezeigte Landschaft rund um den Traunsee von den Hängen des Grünbergs über Traunstein und Erlakogel bis hin zu Schönberg und Sonnstein.

Da sich Gemälde von Ottilie Pirngrauber in etlichen Museen befinden und heute auch als gesuchte Sammlerstücke gelten, hat sich der Gmundner Musealverein unter der Obmannschaft von Kons. August Mayer bereit erklärt, das Bild für das Kammerhof Museum Gmunden anzukaufen.

Das Werk wird ab sofort auf Stockwerk 3a präsentiert.