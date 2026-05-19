Vom 21. April bis 28. April 2026 befanden sich die Schüler:innen der 7. Klassen des BG/BRG Bad Ischl mit Schwerpunkt Spanisch auf Sprachwoche in Málaga, Spanien. In dieser Woche konnten sie ihre Spanisch-Fertigkeiten unter Beweis stellen und die kulinarische Vielfalt Spaniens erleben.

In der Stadt angekommen, wurden die Schüler:innen von ihren Gasteltern begrüßt, bei denen sie während der Woche untergebracht wurden. Während der Woche gab es vormittags Spanisch-Unterricht, der sich vor allem darauf konzentrierte, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Nachmittags standen verschiedene Aktivitäten am Plan, unter anderem Freizeit am Strand, Ausflüge in das Zentrum Málagas und eine Führung durch das historische Viertel, inklusive dem Teatro Romano und der Alcazaba, eine Festungsanlage, welche sich auf einem Hügel mitten in der Stadt befindet.

Zu den Highlights der Sprachwoche zählten für die Schüler:innen auf jeden Fall die Wochenendausflüge nach Sevilla und Granada. Während Sevilla vor allem für seine Kathedrale und die Plaza de España bekannt ist, bietet Granada mit der Alhambra eine der schönsten Burgen der ganzen Welt.

Alles in allem bot die Sprachwoche den Schüler:innen die Gelegenheit, auch außerhalb des Spanisch-Unterrichts über die spanische Sprache und das Land zu lernen. Diese unvergessliche Woche wird den Schüler:innen noch lange in Erinnerung bleiben und hat nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sondern auch ihre Begeisterung für Spanien nachhaltig gestärkt. ¡Hasta pronto, España!