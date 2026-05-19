Bei den Zukunftsgesprächen der Lebenshilfe Oberösterreich setzten sich rund 380 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mit ihrer eigenen Wohnzukunft auseinander und erhielten wertvolle Informationen von Fachpersonen.

Von der Themenauswahl durch Betroffene selbst bis zur Simultanübersetzung in Leichte Sprache – die jährlichen Zukunftsgespräche der Lebenshilfe Oberösterreich im Gasthaus zum Zirbenschlössl in Sipbachzell stellten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Zum Thema „So wohne ich, so lebe ich – Alles übers Wohnen“ spannten Impulsvorträge und sechs Arbeitskreise einen breiten Bogen über die Themen mobil begleitetes Wohnen, Freizeitgestaltung, Lösungswege bei Schwierigkeiten in Wohngemeinschaften, Rechte und Pflichten beim Wohnen sowie Gesundheit und Fitness.

Diskutieren, vernetzen und Mut machen

Eine Erfolgsgeschichte über den Weg in das selbstständige Wohnen eines Menschen mit Beeinträchtigung machte Mut, weitere Schritte in Richtung selbstständigeres Wohnen zu gehen, und die Sozialabteilung des Landes Oberösterreich informierte über die begleiteten Wohnmöglichkeiten in Oberösterreich. Die inklusive Band „Tanzsyndrom“ umrahmte die Veranstaltung und die Gesamtsprecher der Interessenvertretung der Lebenshilfe Oberösterreich, Roland Öhlinger und Karin Riegler, führten durch das Programm. „Die Zukunftsgespräche der Lebenshilfe Oberösterreich haben nicht nur das Ziel der Weiterbildung, sondern sind auch eine Möglichkeit des Austauschs und Treffpunkt von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung“, freut sich Martina Voraberger-Schmidt, Fachberatung Interessenvertretung der Lebenshilfe Oberösterreich.

Bildungsauftrag für Menschen mit Beeinträchtigung

Die Lebenshilfe Oberösterreich ist Interessenvertreterin für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Neben den jährlichen Zukunftsgesprächen, die heuer zum 23. Mal stattfanden, gibt es ein breites Erwachsenenbildungsangebot für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in kleineren Formaten.