Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 29. Mai zum Kinderkonzert mit Brudi & Bär ein. Das österreichische Duo verwandelt den Saal in einen partizipativen Klangraum für Kinder ab drei Jahren.

„Hip-Hop für Alle!“ lautet das Programm – und der Titel ist Konzept. Brudi & Bär setzen auf Mitmachen statt Zuschauen: Kinder werden eingeladen, Rhythmen zu spüren, gemeinsam zu singen und sich zu bewegen. Im Mittelpunkt stehen Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen – Themen, die Kinder direkt ansprechen, ohne sie zu belehren.

Das Duo besteht aus Oliver Cortez (DJ) und Philipp Eisl (Gesang). Die Idee entstand aus einer konkreten Beobachtung: Es gibt kaum deutschsprachige Kinderlieder, die Vielfalt und Inklusion wirklich in den Mittelpunkt stellen. Eisl, selbst Deutschlehrer und Experte für das Sprachenlernen mit Musik, bringt pädagogisches Know-how ein. Cortez, Vater eines kleinen Sohnes, den persönlichen Bezug. Gemeinsam haben sie ein Projekt entwickelt, das Kinder unabhängig von Herkunft, Sprache oder Fähigkeit anspricht.

Die eingängigen Beats und klaren Texte laden nicht nur zum Tanzen ein – sie fördern nebenbei auch das Sprachverständnis. Gerade für Kinder mit Migrationshintergrund kann das Deutschlernen so spielerisch gelingen: ohne Druck, mit Leichtigkeit. Musik als Sprache, die alle verbindet – das ist der Anspruch von Brudi & Bär. Das Konzert ist eine Veranstaltung der OKH-Arbeitsgruppe KeK – Kinder erleben Kultur.

Veranstaltungsinformation: Kinderkonzert Brudi & Bär | Freitag, 29. Mai 2026 | Einlass: 15:30 Uhr, Beginn: 16:00 Uhr | OKH Vöcklabruck, EG Veranstaltungssaal | Eintritt: 10 € (Vorverkauf), 12 € (Abendkassa). Weitere Infos: www.okh.or.at/programm