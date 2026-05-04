Beim diesjährigen Maibaumfest in Thern/Sankt Georgen im Attergau herrschte großer Andrang. Die Hütte z’Thern startete das Fest pünktlich zu Mittag, als sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Festplatz versammelten, um das traditionelle Aufstellen des Maibaums mitzuerleben. Bereits von Beginn an herrschte eine ausgelassene Stimmung. Auch das traumhafte Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und trug maßgeblich zum gelungenen Fest bei.

Mit vereinten Kräften wurde der 30 Meter hohe, traditionell rot-weiß geschmückte Maibaum Stück für Stück in die Höhe gehievt – ganz ohne moderne Maschinen, so wie es die Tradition verlangt. Schon von weitem ist der imposante Baum sichtbar und prägt das Ortsbild. Unter Applaus der Zuschauer stand der Baum schließlich sicher an seinem Platz und wurde zum Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Ein besonderer Dank gilt dem Baumsponsor, Bürgermeister Friedrich Mayr-Melnhof, dessen Unterstützung und Anwesenheit die Veranstalter sehr gefreut hat. Ebenso gilt ein großer Dank den Sponsoren und Besuchern, die mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung dieses Fest möglich gemacht haben.

Auch das Rahmenprogramm ließ keine Wünsche offen: Spiele, Gewinnspiel und natürlich das Aufstellen sorgten für Unterhaltung bei Jung und Alt. Besonders die jüngeren Gäste hatten sichtlich Freude an der Hüpfburg, beim Kinderschminken und bei diversen Mitmachaktionen, während die Erwachsenen die Gelegenheit nutzten, sich gemütlich bei Speis und Trank auszutauschen oder auch Ihr können beim Maßkrugschieben zu beweisen.

Am Abend verlagerte sich das Geschehen in den „Partystodl“, wo bis tief in die Nacht ausgelassen gefeiert und gelacht wurde. Das 12. Maibaumfest der Dorfjugend war einmal mehr ein voller Erfolg und ein schönes Beispiel dafür, wie Traditionen Generationen verbinden können. Das positive Feedback der Besucher freut die Veranstalter jedes Jahr aufs Neue und gibt Motivation für zukünftige Feste.