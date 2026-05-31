Die Feuerwehr Vöcklabruck wurde zu einem Sturmschaden zum oberen Stadtturm in Vöcklabruck alarmiert. Aufgrund der starken Böen wurde der Doppeladler von der Spitze des Wahrzeichens heruntergerissen.

„Wir rückten umgehend mit dem Kleinrüstfahrzeug und der Teleskopmastbühne zum Einsatzort aus. Vor Ort wurde der Bereich rund um den Stadtturm abgesichert, um mögliche weitere Gefahren auszuschließen. Durch die Einsatzmannschaft wurde anschließend der restliche Teil der Spitze sicher entfernt. Zum Glück wurde bei dem Vorfall niemand verletzt“, berichtet die Feuerwehr Vöcklabruck.

Zeitgleich wurden die Kameraden zu einem weiteren Sturmeinsatz in die Bahnhofstraße alarmiert. Eine große Plakatwand drohte auf die Straße zu stürzen. Hier wurde die Wand mittels Motorkettensäge geteilt, und sicher zu Boden gebracht. Anschließend wurden die Teile auf den nahegelegenen Parkplatz sicher abgelegt.