Aufgrund der aktiven Sturmwarnung waren Einsatzkräfte Samstagabend auf dem Traunsee mit Sicherungsfahrten unterwegs. Dabei kam es zu einer Vermisstensuche nach einem Stand-up-Paddler sowie zur Rettung eines Seglers aus dem Wasser.

Vermisster Stand-up-Paddler rasch gefunden

Ein Stand-up-Paddler wurde als vermisst gemeldet, woraufhin eine koordinierte Suchaktion eingeleitet wurde. Der Vermisste konnte schließlich wohlbehalten im Bereich der Esplanade in Altmünster angetroffen werden.

Segelboot kentert bei hohem Wellengang

Auf Höhe des Segelclubs Traunkirchen geriet ein Segelboot bei rund zwei Meter hohen Wellen in Schwierigkeiten und kenterte. Der Segler stürzte dabei ins Wasser.

Schwimmweste könnte Leben gerettet haben

Der Mann konnte rasch aus dem Wasser geborgen werden. Nach Angaben der Einsatzkräfte trug der Segler eine Schwimmweste, die möglicherweise Schlimmeres verhindert und ihm das Leben gerettet hat.