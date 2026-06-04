Mit dem Abschlusstag am 16. Mai 2026 konnte der 97. Kinderschwimmkurs der Wasserrettung Ebensee im Hallenbad Ebensee erfolgreich abgeschlossen werden.

An den sechs Kurstagen von 11. April bis 16. Mai 2026 konnten insgesamt 55 Kinder ihre Schwimmfähigkeiten verbessern und wichtige Erfahrungen im Umgang mit dem Element Wasser sammeln.

Mit großem Erfolg wurden dabei insgesamt 23 Frühschwimmer, 6 Freischwimmer sowie 1 Fahrtenschwimmer abgelegt.

Ein herzliches Dankeschön gilt unseren freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ohne ihren Einsatz wäre die Durchführung der Schwimmkurse nicht möglich. Die Wasserrettung Ebensee freut sich bereits auf den nächsten Kinderschwimmkurs und bedankt sich bei allen Kindern und Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der nächste Kinderschwimmkurs findet voraussichtlich im Herbst 2026 statt. Nähere Informationen folgen zeitgerecht.