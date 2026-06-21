Die BHAK/BHAS Bad Ischl gratuliert ihren Absolvent/innen sehr herzlich zur bestandenen Reife- bzw. Abschlussprüfung!
5AK:
- Reihe von links nach rechts: Klassenvorständin Mag. Daniela Limbacher, Nicole Grünwald, Selina Stricker, Cara Munoz Vinent, Tijana Marinkovic, Leonie Eisl, Raphaela Rothauer, Direktor Mag. Otto Ahammer
- Reihe von links nach rechts: Mag. Erich Marehard, Mag. Alexandra Auhuber, Mag. Katharina Steinkogler, Mag. Gudrun Sotz-Hollinger, MSc (WU), Mag. Tanja Stocker, Leonie Stoiber, Patricia Batinic, Johannes Wieser, Mag. Dr. Sabine Elser-Neumaier, Mag. Ulrike Wallace, Mag. Martina Satzinger-Zöhrer, Barbara Promberger, MEd, Mag. Eveline Posch, Mag. Judith Rössler, Mag. Martin Hollinger, MSc (WU)
- Reihe von links nach rechts: Mag. Klaus Unterlercher, Thomas Plangger, Kilian Eisl, Paul Höllinger, Jonas Kogler, Yannik Jungreithmair, Maximilian Hausotter, Simon Deisl, MMag. Marcela Sevcikova
- Reihe von links nach rechts: Nico Köberl, Stefan Wiesenberger, Konstantin Höllwerth, Philipp Zöller, Felix Krapf, Sandro Steiner, Mehmet Koyulmus, Ianis Mates
nicht am Bild: David Lackmajer
5BK:
- Reihe von links nach rechts: Klassenvorständin Mag. Tanja Stocker, Julia Schörghofer, Selina Stogure, Angelika Planberger, Anna Jelica, Kerstin Dorn, Ariane Tuppinger, Direktor Mag. Otto Ahammer
- Reihe von links nach rechts: Mag. Judith Rössler, Mag. Alexandra Auhuber, Mag. Gudrun Sotz-Hollinger, MSc (WU), Melike Polat, Esma Arslan, Marija Curic, Aruna Bindberger, Narda Stanic, Nadine Luginger, Mag. Susanne Mayr-Daringer, Mag. Verena Krebs, MMag. Marcela Sevcikova, Mag. Daniela Limbacher
- Reihe von links nach rechts: Mag. Erich Marehard, Mag. Klaus Unterlercher, Mag. Martin Hollinger, MSc (WU), Lukas Schmeißner, Christoph Langanger, Michael Haider, David Ebner, Christian Leitner, Nicholas Gütl, MMag. Christine Leitner, Mag. Alexander Zöhrer
3AS:
- Reihe von links nach rechts: Klassenvorstand Mag. Erich Marehard, Vanessa Berner, Natalia Krikava, Ipek Sengül, Nisa Yelmer, Carolina Curic, Selina Schönauer, Direktor Mag. Otto Ahammer
- Reihe von links nach rechts: Mag. Alexandra Auhuber, Mag. Gudrun Sotz-Hollinger, MSc (WU), Mag. Katharina Steinkogler, Elisa Windhagauer, Sophie Al-Zawahra, Mag. Ulrike Wallace, Mag. Tanja Stocker, Mag. Klaus Unterlercher
- Reihe von links nach rechts: Philipp Elmer, Maximilian Schoßleitner, Alexander Resch, Julian Kirchschlager, Daniel Schweighofer
nicht am Bild: Leon Lidauer
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