Anlässlich des 175-jährigen Bestandsjubiläums veranstaltete die Marktmusik Timelkam am vergangenen Wochenende das Bezirksmusikfest mit Marschwertung. Unter dem Motto „Spü ma zaum in Timelkam“ traten insgesamt 46 Musikkapellen bei den Marschwertungen in den Leistungsstufen D, D1 und E an. Neben der musikalischen und marschtechnischen Leistung wurde auch eine Showpräsentation bewertet. Die Juroren Josef Strasser (ehemaliger Musikmeister der Militärmusik Oberösterreich), Gerhard Voraberger (Bezirksstabführer Grieskirchen) und Kons. Franz Winter (ehemaliger Landes- und Bezirksstabführer in Schärding) bescheinigten allen teilnehmenden Kapellen hervorragende Leistungen – jede von ihnen durfte sich über einen ausgezeichneten Erfolg freuen.

Auch der Jugend-Kreativbewerb am Sonntag begeisterte Teilnehmer und Publikum gleichermaßen. Die Jungmusikerinnen und Jungmusiker überzeugten mit viel Kreativität, musikalischem Können und großem Engagement. Die Bewertung erfolgte durch Werner Deutsch (ehem. Bezirksobmann-Stv.), Esther Reichl (Direktorin der Landesmusikschule Vöcklabruck) und Katharina Holzapfel von der Faschingsgilde Timelkam. Als Sieger in der Kategorie „Marschieren“ gingen die „New Tschamps“ hervor, in der Kategorie „Musik“ setzte sich das Jugendblasorchester Regau durch und die „Atterlake’is“ gewannen die Kategorie „Kreativ“. Besonders erfreulich war die erstmalige Teilnahme eines Jugendorchesters des BG Vöcklabruck am Bewerb.

Für beste Unterhaltung im Festzelt sorgten die Gruppen Seeblech, Blechmatika, Brassilikum, VöcklaBlech sowie die Stadtkapelle Retz und die Bauernkapelle Pilsbach.

Die Bezirksleitung Vöcklabruck gratulieren allen teilnehmenden Musikkapellen und Jugendorchestern herzlich zu ihren Erfolgen und bedankt sich bei der Marktmusik Timelkam für die Durchführung eines hervorragend organisierten Bezirksmusikfestes.