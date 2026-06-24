Die Erlebniswelt Energie der Energie AG beim Kraftwerkspark Timelkam wurde in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert. Nach mehr als zehn Jahren wurden die Ausstellungsräume nun inhaltlich und gestalterisch neu konzipiert. Schüler:innen erwartet ab sofort eine spannende Reise von den Anfängen der Elektrizität bis hin zur Transformation der Energiezukunft in Richtung Nachhaltigkeit.

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2010 begeistert die Erlebniswelt Energie jährlich mehr als 5.000 Besucher:innen mit einer spannenden Reise durch die Welt der Elektrizität. Der Großteil sind Kinder und Jugendliche aus ganz Oberösterreich und darüber hinaus. „Als Energie AG arbeiten wir jeden Tag daran, den nachfolgenden Generationen eine fossilfreie und lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Mit der Erlebniswelt Energie möchten wir allen Schülerinnen und Schülern einen spannenden Einblick in die faszinierende Welt der Energie geben. Wir schaffen damit einen Ort, an dem Wissen verständlich vermittelt wird und leisten einen wichtigen Beitrag für die Energiebildung in Oberösterreich“, betont CEO Leonhard Schitter.

Mit der Neugestaltung wurde die Ausstellung nun in zwei Bereiche gegliedert: Der erste Teil beleuchtet die Geschichte der Energie und den Aufbau der Stromversorgung. Rund 140 Exponate, von historischen Ausstellungsstücken, alten Plänen und Elektrogeräten bis hin zu Ausrüstungsgegenständen der früheren Betriebswärter, zeigen die Geschichte der Energieversorgung und die gesellschaftlichen Veränderungen durch den Strom. Der zweite Teil widmet sich den Chancen und Herausforderungen der nachhaltigen Energiezukunft. Interaktive Stationen, Spiele und digitale Anwendungen vermitteln Wissen zu den Themen Klimaneutralität, erneuerbare Energien, Stromnetze, Speichertechnologien, Energieeffizienz und Digitalisierung. Ein Highlight ist das begehbare Modell des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee, welches einen Blick ins Innere des Kraftwerks ermöglicht.

Mit der Erlebniswelt Energie bietet die Energie AG ein frei zugängliches Bildungs- und Freizeitangebot, das von Privatpersonen als auch Gruppen, Vereinen und Schulen das ganze Jahr über gegen Voranmeldung genutzt werden kann. Details finden Sie unter https://konzern.energieag.at/erlebniswelt-timelkam.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Erlebniswelt Energie mit hauseigenen Ressourcen und von MOOI Design, Responsive Spaces sowie der Kreativagentur Studio Sonntag.