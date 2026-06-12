Bad Ischl/ St. Pölten. Politik mitgestalten statt nur darüber reden: Diese Gelegenheit nutzte Adnan Haydar, Schüler der BHAS Bad Ischl, bei der Österreichischen Jugendkonferenz 2026 in St. Pölten. Von 10. bis 12. Juni trafen sich dort rund 60 Jugendliche aus ganz Österreich und Südtirol, um gemeinsam mit Expert*innen und politischen Entscheidungsträgern über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu diskutieren.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz stand das Thema „Die EU, Social Media und Du“. Dabei beschäftigten sich die Teilnehmer*innen mit Fragen der digitalen Teilhabe, dem Umgang mit Desinformation, der Erkennung von Fake News sowie dem Einfluss sozialer Medien auf die psychische Gesundheit junger Menschen. In Workshops wurden konkrete Ideen und Forderungen erarbeitet, die abschließend mit Politiker*innen diskutiert wurden.

Für den Schüler aus Bad Ischl war die Teilnahme eine besondere Erfahrung. Gemeinsam mit Jugendlichen aus unterschiedlichen Regionen Österreichs brachte er seine Sichtweisen und Anliegen ein und diskutierte über die Zukunft Europas und die Rolle junger Menschen in demokratischen Entscheidungsprozessen.

An der BHAS Bad Ischl wird die Förderung von gesellschaftlichem Engagement und politischer Bildung großgeschrieben. Die Teilnahme an der Jugendkonferenz zeigt, dass Jugendliche aus dem Salzkammergut bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft aktiv mitzugestalten.