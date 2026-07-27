Nach weiteren Sucharbeiten nach Kriegsrelikten ist das Platzverbot am Nussensee in Bad Ischl seit Montagnachmittag wieder aufgehoben. Der Entminungsdienst konnte nur noch geringe Mengen an Munition sicherstellen.

Weitere Kriegsrelikte entdeckt

Polizei und Entminungsdienst des Bundesheeres durchsuchten das Gebiet am Montag zwischen 8:30 und 14:00 Uhr erneut nach Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei wurden noch geringe Mengen an Zündern, Granaten und Infanteriemunition gefunden.

Sperre aufgehoben

Nach Einschätzung des Entminungsdienstes bestand keine weitere Gefährdung. Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden hob das bestehende Platzverbot daher mit Wirkung von 14:40 Uhr wieder auf.

Anschließend entfernten Mitarbeiter der Stadtgemeinde Bad Ischl die Absperrungen und Hinweistafeln, berichtet die Polizei.