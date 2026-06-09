Strasser: „Michaela Langer-Weninger steht für Verlässlichkeit, Praxisnähe und starke Arbeit für Oberösterreichs Bauernfamilien.“

Michaela Langer-Weninger wurde beim heutigen Landesbauernrat des Oberösterreichischen Bauernbundes in der Gartenbauschule Ritzlhof mit 97,4 Prozent der Stimmen als Landesobfrau bestätigt. Die Agrar-Landesrätin, Bio-Bäuerin und Vizepräsidentin des Österreichischen Bauernbundes steht damit weiterhin an der Spitze des OÖ Bauernbundes.

Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser gratuliert herzlich zur Wiederwahl: „Michaela Langer-Weninger steht für Verlässlichkeit, Praxisnähe und starke Arbeit für Oberösterreichs Bauernfamilien. Dieses Ergebnis ist ein deutlicher Vertrauensbeweis und eine schöne Bestätigung ihres Einsatzes. Sie kennt die Anliegen der Höfe aus eigener Erfahrung und vertritt die Landwirtschaft in Oberösterreich mit Kompetenz, Hausverstand und Nachdruck.“

Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc: „Die Wiederwahl ist eine Bestätigung der engagierten, erfolgreichen Arbeit von Michaela Langer-Weninger. Sie ist eine starke, kompetente Stimme für die Bäuerinnen und Bauern, gestaltet mit Weitblick und packt dort an, wo Unterstützung gebraucht wird. Mit ihr und ihrem Team bleibt der OÖ Bauernbund für die Zukunft bestens aufgestellt.“

Auch Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratuliert Langer-Weninger zur Wiederwahl: „Michaela Langer-Weninger weiß, was die Menschen auf den Höfen bewegt. Sie hört zu, packt an und bringt die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern klar in die politische Arbeit ein. Ich gratuliere ihr herzlich zur Wiederwahl und wünsche ihr und ihrem Team weiterhin viel Kraft und Erfolg.“

Präsidium des OÖ Bauernbundes gewählt

Neben der Landesobfrau wurde beim Landesbauernrat auch das Präsidium des OÖ Bauernbundes gewählt. Dem Präsidium gehören künftig LAbg. Regina Aspalter als erste Landesobfrau-Stellvertreterin, ÖkR Johanna Haider als zweite Landesobfrau-Stellvertreterin und Landesbäuerin, LK OÖ-Präsident Bgm. Franz Waldenberger als dritter Landesobfrau-Stellvertreter sowie Abg.z.NR Bgm. Klaus Lindinger als vierter Landesobfrau-Stellvertreter und Kassier an.

Mit rund 34.000 Mitgliedern und mehr als 6.000 Funktionären ist der OÖ Bauernbund stark in den Regionen verankert. Strasser und Weisl danken allen Delegierten, Kandidaten und Funktionären für ihren Einsatz: „Die Arbeit in den Ortsgruppen, Bezirken und Regionen ist das Fundament des Bauernbundes. Wir danken allen, die sich mit Zeit, Fachwissen und persönlichem Engagement für die bäuerlichen Familien einsetzen.“