Weltweit sammeln Lions Clubs alte Brillen, die noch intakt sind, aber vom Erstbesitzer nicht mehr gebraucht werden. Eine Firma in Koblenz vermisst diese, kategorisiert und repariert sie, wenn nötig und bereitet sie für eine Weiterverwendung auf. Über diese globale Lions Aktion gehen die meisten Brillen ins westafrikanische Burkina Faso, wo sie Menschen zur Verfügung gestellt werden, die sich aus eigener Kraft wohl nie einen Sehbehelf leisten können würden. So folgt die Lions Brillen Sammlung auch glaubwürdig dem Nachhaltigkeitsgedanken: Anstatt weggeworfen zu werden sind hochwertige Brillen eine wertvolle Hilfe, die die Lebensumstände anderer Menschen entscheidend verbessern kann!

Dieser Tage wurden 1.600 Brillen aus dem inneren Salzkammergut versandfertig gemacht und zur fachmännischen Aufbereitung nach Deutschland geschickt. Seit Anbeginn ist Optik Fellerer der treue Partner des Ischler Lions Clubs, wofür Lions Präsident Christof Kravutske ganz herzlich danken möchte.