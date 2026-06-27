Bad Ischl/Brüssel. 25 Lehrkräfte des Netzwerks „EUropa in der Schule“ aus ganz Österreich – darunter Frau Prof. Barbara Promberger von der BHAK/BHAS Bad Ischl – verbrachten drei abwechslungsreiche und informative Tage in der europäischen Hauptstadt Brüssel. Ziel der Bildungsreise war es, aktuelle Einblicke in die Arbeit der Europäischen Union zu gewinnen und neue Impulse für den Unterricht mitzunehmen.

Das vielfältige Programm umfasste unter anderem einen Besuch der Ständigen Vertretung Österreichs, der Europäischen Kommission sowie des Hauses der Europäischen Geschichte. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des EU-Parlaments. Dort hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, mit den österreichischen Europaabgeordneten Elisabeth Grossmann (SPÖ), Lukas Mandl (ÖVP), Elisabeth Dieringer (FPÖ), Helmut Brandstätter (NEOS) und Thomas Waitz (Die Grünen) über aktuelle europapolitische Themen und die Arbeit im EU-Parlament zu diskutieren.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen von rund 35 Grad erkundeten die Lehrkräfte nicht nur das Europaviertel, sondern auch die historische Brüsseler Innenstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie Manneken Pis und Grand Place.

„Besonders beeindruckend waren die vielfältigen Bildungsangebote der europäischen Institutionen für Schulklassen. Die Reise bot uns zahlreiche Anregungen für den Unterricht und eröffnete neue Möglichkeiten, europäische Themen anschaulich und praxisnah zu vermitteln“, so Prof. Barbara Promberger. Mit zahlreichen Ideen, wertvollen Erfahrungen und großer Motivation im Gepäck traten die Lehrkräfte schließlich die Heimreise nach Österreich an.

Ein besonderer Dank gilt Manuela Weidinger (Europäisches Parlament) und Maximilian Müller (Europäische Kommission) für die engagierte Reisebegleitung sowie dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission für die großzügige Unterstützung dieser gelungenen Bildungsreise.