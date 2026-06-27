Wie schon vor einem Jahrzehnt haben sich auch heuer wieder die regionalen Serviceclubs spontan zu einer Unterstützung bereit erklärt, um den laufenden Betrieb des Ischler Jugend- und Kulturzentrums YOUZ weiterhin zu gewährleisten. Wie die Clubvertreter erklärten, solle damit auch großartige Jugendarbeit, die vom dortigen Team geleistet wird, gewürdigt werden.

Der Kiwanis Club und der Lions Club Bad Ischl stellten sich mit je € 4.000,00 ein, da auch immer öfter Goiserer Jugendliche, die in Bad Ischl zur Schule gehen, das Zentrum frequentieren, steuerte auch der Lions Club Dachstein Welterbe einen Betrag von € 2.500,00 bei. Zusammen mit den Förderungen der Stadtgemeinde Bad Ischl und des Landes Oberösterreich ist damit der Betrieb für das Laufende Jahr abgesichert.