Es besteht die Möglichkeit Handfeuerlöscher zu einem Pauschalpreis von € 12,- (incl. MwSt.), im Rahmen der zweijährigen gesetzlichen Prüfpflicht, auf Funktionstüchtigkeit überprüfen zu lassen. Dieser Preis beinhaltet den notwendigen Austausch von Dichtungen und die Plakette. Überprüft werden alle Fabrikate unabhängig von Type und Größe. Neue Feuerlöscher oder Rauchmelder können Vorort gekauft werden.

Wenn Sie am Samstag keine Zeit haben, können die Feuerlöscher am vorhergehenden Mittwoch im Feuerwehrhaus abgegeben und am nachfolgenden Mittwoch abgeholt werden – jeweils ab 19.00 Uhr. In diesem Fall bitte Namen und Telefonnummer auf die Löscher schreiben.