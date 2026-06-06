Am Sonntag, 31.Mai 2026 traten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jainzen zur Abnahme des Branddienstleistungsabzeichen in Silber an.

Bei dieser Leistungsüberprüfung wird neben einem praktischen Teil auch ein Fokus auf die Theorie, sowie auf die Fahrzeugkunde gesetzt. Beim praktischen Teil wurde aus mehreren Brandereignissen, wie z.B. einem Holzstapelbrand oder Heckenbrand gezogen.

Je nach Einsatzbefehl musste eine Zubringerleitung und ein umfangreicher Löschangriff aufgebaut und durchgeführt werden. Auch das Wissen über das Fahrzeug wurde gründlichst abgefragt.

Im Anschluss auf dem Erfolg wurde der Tag mit einer gemütlichen Grillerei gefeiert.