Die Jugendgruppen der Feuerwachen Ahorn und Reiterndorf sowie der Feuerwehren Pfandl und der Hauptfeuerwache, durften ein paar spannende Tage am heurigen Bezirksjugendlager in St. Wolfgang erleben.

Am Donnerstagnachmittag waren die Kids damit beschäftigt, gemeinsam mit ihren Betreuern die Lagerstätte für die nächsten Tage aufzubauen.

Am Abend folgte dann die große Eröffnungsfeier an der circa 500 Jugendliche mit rund 70 Betreuern von den Jugendgruppen aus dem Bezirk Gmunden teilnahmen.

Der Freitag und der Samstag standen ganz im Zeichen der Lagerolympiade, wo es darum ging das Wissen aus der Feuerwehr und die Geschicklichkeit bei unzähligen Stationen unter Beweis zu stellen.

Am Samstagabend war der Besuch der Eltern und einer großen Feier mit einer Mini Playback Show der krönende Abschluss der Lagerolympiade, wobei sich die Ischler Jugendgruppen mit einem traditionellen Landler inkl. Ziehharmonika-Spiel einstellten.

Neben den Aktivitäten rund um die Feuerwehr durften sich die Kids auch über eine Schifffahrt, einen Ausflug zur Sommerrodelbahn, Baden im Wolfgangsee aber auch über einen Kegelabend freuen.

Für den Kegelabend möchten sich die Kinder und ihre Betreuer recht herzlich bei Familie Falkensteiner vom Leopoldhof bedanken, welche die Kegelbahn für die Helfer von morgen kostenlos zur Verfügung stellte.

Am Sonntag musste man dann von den anderen Kameraden Abschied nehmen und nach dem gemeinsamen Abbau den Heimweg antreten.

Ein großer Dank gilt den Organisatoren rund um die Feuerwehren aus dem Pflichtbereich St. Wolfgang für die hervorragende Umsetzung des Jugendlagers.

Diese Tage werden vielen Teilnehmern in unvergesslicher Erinnerung bleiben.