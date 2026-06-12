Der am 07.06.2026 stattgefundene Flohmarkt der FF Lauffen war ein voller Erfolg. Die wochenlangen Vorbereitungsarbeiten und die zahlreichen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden haben sich mehr als gelohnt. Insgesamt wurden für die Organisation, den Aufbau, die Durchführung und den Abbau des Flohmarktes über 3.000 Stunden aufgewendet.

Dank des überwiegend guten Wetters strömten bereits in den frühen Morgenstunden zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Ortszentrum von Lauffen, um durch das vielfältige Angebot an Flohmarktartikeln zu stöbern. Für das leibliche Wohl war mit einem großen Kuchenbuffet, Grillspezialitäten und Bier vom Fass bestens gesorgt.

Die FF Lauffen bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem engagierten Einsatz zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt auch den vielen Besucherinnen und Besuchern sowie der Bevölkerung für die zahlreichen Flohmarktspenden, die maßgeblich zum Erfolg des Flohmarktes beigetragen haben.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird für den Ankauf dringend benötigter Ausrüstungsgegenstände verwendet, die wiederum der Sicherheit und dem Schutz der Bevölkerung zugutekommen.