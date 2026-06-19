Am 26. Juni findet von 10.00 bis 18.00 Uhr der beliebte Flohmarkt der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl statt. Auf die Besucher:innen wartet ein abwechslungsreiches Sortiment aus Haushalt, Spielzeug und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Beschäftigten und Mitarbeiter:innen der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl sowie die Arbeitsgruppe Bad Ischl laden am Freitag, 26. Juni, von 10.00 bis 18.00 Uhr zum alljährlichen Flohmarkt ein. Ein vielfältiges Sortiment aus Haushaltswaren, Spielzeug, Schallplatten, Dekoartikeln und vielem mehr lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Für das leibliche Wohl ist mit Bratwürsteln, Leberkäsesemmeln und hausgemachten Mehlspeisen bestens gesorgt. Der Flohmarkt in der Lebenshilfe-Werkstätte in der Wolfgangerstraße 6 in Bad Ischl findet bei jeder Witterung statt. Der Reinerlös kommt den Menschen, die von der Lebenshilfe OÖ in Bad Ischl begleitet werden, zugute.