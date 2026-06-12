Mittwoch, 10. Juni 2026, Vor Kurzem feierte Löschmeister Robin Erik seinen 50.Geburtstag.

Aus diesem Anlass lud er seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ischl zu Speis und Trank ein.

Das Kommando gratulierte dem Jubilar herzlich und überreichte als Dankeschön für sein langjähriges Engagement ein kleines Präsent.

Erik ist bereits seit 37 Jahren aktives Mitglied der Feuerwehr – angefangen bei der Jugendfeuerwehr bis zum heutigen Aktivstand. In der Wehr wird er besonders für seine fundierte Expertise geschätzt, die er regelmäßig als Maschinist und Kranfahrer bei Übungen und Einsätzen einbringt.

Die Kameraden bedanken sich für die Einladung und wünschen alles Gute für die Zukunft!