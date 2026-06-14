Spannung am Attersee: Tibor Pallay und Team Resch siegen bei Großregatta Attersee.

Ein packendes Segelwochenende mit hochkarätigem Sport und anspruchsvollen Bedingungen ist auf dem Attersee zu Ende gegangen. Der Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs) war Austragungsort zweier prestigeträchtiger Bewerbe: Während in der Einmann-Jolle bei der Finn Trophy gleichzeitig um den Österreichischen Staatsmeistertitel gekämpft wurde, ging es für die Drei-Mann-Kielboote um den traditionellen Drachen Litzlwurmpreis. Insgesamt forderten Winddreher und heftige Böen am Samstag von bis zu 30 Knoten den Teilnehmern alles ab. Auf den gesetzten Up-and-Down-Kursen zeigte sich schnell, wer sein Boot im extremen Starkwind am besten im Griff hat.

In der körperlich extrem fordernden Finn-Klasse stellten sich 25 Athleten aus Österreich, Tschechien und Ungarn dem anspruchsvollen Revier. Den Gesamtsieg der Trophy holte sich nach einer souveränen Leistung der Ungar Tibor Pallay. Nur knapp dahinter folgte Michael Luschan vom Union-Yacht-Club Wolfgangsee (UYCWg). Da er als bester Österreicher die Ziellinie überquerte, kürte sich Luschan zum neuen österreichischen Staatsmeister in der Finnklasse.

Parallel dazu stand der legendäre Drachen Litzlwurmpreis im Fokus, der von den Crews gleichzeitig als wichtige Generalprobe für die im Sommer anstehende Drachen-Staatsmeisterschaft genutzt wurde. Bei den eleganten Booten war eine perfekt eingespielte Mannschaft der Schlüssel zum Erfolg. Diesen Vorteil nutzte das Heimteam des UYCAs: Die Crew rund um Steuermann Peter Resch mit Justin Kurz und Wilibald Hauer spielte ihre genaue Revierkenntnis voll aus und sicherte sich den Gesamtsieg. Das Podium blieb fest in der Hand des Salzkammerguts. Den zweiten Platz ersegelte die reine UYCAs-Mannschaft mit Michael Farthofer, Stefan Deschka und Friedrich Hubauer. Rang drei ging an das punktegleiche Team vom Wolfgangsee mit Anton Steinberger, Ludwig Steinberger und Michael Nadlinger.