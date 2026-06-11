„Wann haben Sie zuletzt eine Fahrt mit der Traunseeschifffahrt gemacht und unsere schöne Heimat vom Wasser aus betrachtet?“ Diese Frage stellten sich auch die Senioren vom Pensionistenverband Altmünster und luden zum gemeinsamen Mutter- und Vatertagsausflug praktisch vor der Haustüre ein.

Beim Dampfersteg in Altmünster bestiegen mehr als 60 Pensionistinnen und Pensionisten die „Karl Eder“ zu einer Schlösserrundfahrt. Die Erklärungen des Kapitäns zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten am Ufer erinnerten viele an den Heimatkundeunterricht in ihrer Schulzeit.

Ein kurzer Fußweg führte von der Schiffsanlegestelle in Weyer zur nahen Grünbergseilbahn. In wenigen Minuten schwebten die Senioren auf den Gmundner Hausberg, wo in der urigen Grünbergalm schon der verführerische Duft vom Brat’l in der Rein für Gaumenaquaplaning sorgte.

Trotz des wechselhaften Wetters nutzten einige die Zeit zu einem Verdauungsspaziergang oder genossen den atemberaubenden Panoramablick vom Baumwipfelpfad hoch über dem Waldboden.

Die Talfahrt mit der Seilbahn bot noch einen letzten Blick auf Gmunden, bevor es mit dem Schiff zurück nach Altmünster ging.

Wieder einmal hat sich das geflügelte Wort aus Goethes Gedicht „Erinnerungen“ bewahrheitet: Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Schöne liegt so nah!