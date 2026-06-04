Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Nautikübung stand bei der Österreichischen Wasserrettung Ortsstelle Ebensee die sichere Handhabung von Leinen und Booten im Mittelpunkt. Insgesamt 15 Mitglieder nahmen an der Ausbildung teil und wurden auf drei Stationen aufgeteilt.

Geübt wurden die wichtigsten nautischen Knoten, das Abschleppen manövrierunfähiger Boote, das fachgerechte Anbringen einer Schleppleine sowie das Verbinden von unterschiedlich starken Leinen.

Diese Fertigkeiten sind für den Einsatzdienst von großer Bedeutung, um im Ernstfall rasch, sicher und professionell Hilfe leisten zu können.

Unter der Leitung von Ortsstellenleiter Felix hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihr bestehendes Wissen aufzufrischen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Neben den Ausbildungsinhalten wurden auch die Einsätze des vergangenen Wochenendes gemeinsam nachbesprochen.

Dabei standen insbesondere die Herausforderungen im Fokus, die starke Windverhältnisse und Wellenhöhen von bis zu zwei Metern auf dem See für Einsatzkräfte und Betroffene mit sich bringen.

Die regelmäßige Aus- und Weiterbildung der Mitglieder stellt einen wichtigen Bestandteil der Arbeit der Wasserrettung dar und trägt maßgeblich zur Sicherheit auf den Gewässern bei. Die Österreichische Wasserrettung Ortsstelle Ebensee bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement sowie die motivierte Mitarbeit.