Mit der Initiative Design.Handwerk.Technologie setzt die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) gemeinsam mit der Kunstuniversität Linz einen wichtigen Impuls für die Zukunft des Handwerks. Ziel ist es, traditionelle Handwerkskompetenz mit innovativen Technologien, Design und kreativen Ansätzen zu verbinden und damit neue Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe zu schaffen.

„Traditionelles Know-how trifft auf moderne Techniken“, beschreibt Horst Gaigg, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Technologiezentren im Salzkammergut, die Grundidee des Projekts. Durch den niederschwelligen Zugang zu Forschung, Entwicklung und kreativem Know-how sollen Handwerksbetriebe bei der Entwicklung neuer Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle unterstützt und langfristig wettbewerbsfähig gemacht werden.

Handwerkhaus Salzkammergut als idealer Partner

Besonders gute Voraussetzungen für die Initiative bietet das Handwerkhaus Salzkammergut mit seinen innovativen Mitgliedsbetrieben. Die Marktgemeinde Bad Goisern am Hallstättersee unterstützt daher das von der WKOÖ mitgetragene Projekt aktiv. Bürgermeister Leopold Schilcher sieht darin großes Potenzial: „Durch die Vernetzung von Handwerk, Kreativwirtschaft, Kunst und Technologie können wir die regionale Wirtschaft stärken und zusätzliche Wertschöpfung in der Region sichern.“ Gleichzeitig ermutigt er die heimischen Betriebe, ihre Ideen einzubringen und die Chancen des Programms zu nutzen.

Breites Förderangebot für Betriebe

Die WKOÖ ermöglicht im Rahmen der Initiative vielfältige Förderformate – von Innovationsberatungen und Designkonzepten über umfangreiche Entwicklungsprojekte bis hin zu Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Über die Vergabe der Förderungen entscheidet eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern der WKOÖ, der Kunstuniversität Linz sowie weiterer Kooperationspartner.

Im Mittelpunkt stehen Projekte mit konkretem Nutzen für die teilnehmenden Betriebe und einem nachhaltigen Mehrwert für den Wirtschaftsstandort. Die Initiatoren erwarten sich einen intensiven Wissenstransfer zwischen Handwerk, Wissenschaft und Kreativwirtschaft, von dem sowohl die Unternehmen als auch die gesamte Region profitieren werden.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Einreichung von Projekten finden Interessierte unter: https://www.wko.at/ooe/design-handwerk-technologie