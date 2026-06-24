Vöcklabruck. Feuer, Wasser, Erde, Luft: Die Sommerakademie „KeKademy“ im OKH Vöcklabruck geht von 7. bis 10. September 2026 unter dem Motto „Turbulente Elemente“ in ihre neunte Runde. An vier „Universitätstagen“ können Kinder von 4 bis 12 Jahren ein vielfältiges Programm aus der Welt der Wissenschaft, Kunst und Technik erleben. Ab 6. Juli können die Kurse online über die OKH-Website gebucht werden.

Die KeKademy lädt Kinder dazu ein, in teils unbekannten Themenbereichen zu experimentieren, Fragen zu stellen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Das OKH Vöcklabruck bietet durch seine kreative und offene Atmosphäre eine ideale Lernumgebung. Regionale Workshopleiter:innen und Expert:innen machen dabei das vielfältige Know-how „vor der Haustür“ sichtbar und sorgen für lebendige Begegnungen.

Das diesjährige Motto „Turbulente Elemente“ verspricht spannende Einblicke in Naturwissenschaft, Handwerk und mehr: Wer will, heizt dem OKH mit feurigen Experimenten ein, zaubert aus Wasser in Windeseile Eis oder rettet jemanden aus luftigen Höhen. Neben bewährten Formaten – Handwerk mit Holz, die Erkundung der OKH-Wiese und die Rückkehr der „Schleimigen Ganoven“ – warten auch neue Kurse wie „Völlig unverblümt“ und „Feuer und Flamme“ auf neugierige Nachwuchsforscher:innen.

Die beiden Organisatorinnen Eva Svager und Susanne Binder freuen sich bereits auf den September: „Die Elemente bieten so viele Anknüpfungspunkte – von Naturwissenschaft bis Kunst, von Handwerk bis Abenteuer. Wir sind gespannt, was die Kinder daraus machen!“

Online-Anmeldung ab 6. Juli

Die Kursbuchung erfolgt über das Online-Buchungstool auf der OKH-Website. Das vollständige Programm mit allen Kursbeschreibungen ist ab Montag, 6. Juli 2026, 8:00 Uhr buchbar. Wer Unterstützung bei der Online-Anmeldung benötigt, kann am 7. Juli zwischen 14:00 und 17:00 Uhr direkt im OKH vorbeikommen – das KeKademy-Team hilft persönlich weiter.

Bildung für alle

Um allen Kindern den Zugang zur Sommeruni zu ermöglichen, gibt es auch heuer wieder den Aktivpass: Er kann persönlich angefordert werden und unterstützt Familien mit einer Studienbeihilfe. Anfragen bitte an: kekademy@okh.or.at

Das KeKademy-Abschlussfest

Am Donnerstag, 10. September 2026, ab 16 Uhr findet das KeKademyfest statt – für alle Studierenden und ihre Familien. Gemeinsam wird auf die ereignisreichen Uni-Tage zurückgeblickt und der Abschluss gefeiert.

Die KeKademy findet im Rahmen des Kulturprogramms im OKH Vöcklabruck statt, freundlich unterstützt vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, dem Kulturland Oberösterreich, der Stadt Vöcklabruck, der Feuerwehr Vöcklabruck, den Pfadfinder:innen Vöcklabruck, der Grünzeug Kreativwerkstatt, Helis Restaurant, der Raiffeisenbank Region Vöcklabruck, der HIPI Ziviltechnik GmbH, der Tischlerei Dorfner sowie der Firma Schlager.

Veranstaltungsinformationen:

Die KeKademy findet von 7. bis 10. September 2026 im OKH Vöcklabruck (Hans-Hatschekstr. 24, 4840 Vöcklabruck) statt. Zwischen den Lehrveranstaltungen gibt es bio-regionales Mittagessen um 5,00 Euro. Online-Anmeldung ab 6. Juli 2026 unter: www.okh.or.at/kekademy