Bad Ischl. Mit vier Veranstaltungen zwischen 16. und 24. Juli stellt das KirchKlang Festival Salzkammergut die Kaiser – Jubiläumsorgel der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in den Mittelpunkt. Konzert, Film, Improvisation und Liedkunst eröffnen dabei unterschiedliche Perspektiven auf ein Instrument, das wie kaum ein anderes Klang , Raum und Architektur miteinander verbindet.

Die Konzerte und Veranstaltungen dieses Schwerpunkts führen auf ganz unterschiedliche Weise durch die Klangwelten der Orgel: als Soloinstrument, als Partnerin der menschlichen Stimme, als Begleiterin des Stummfilms und als Instrument zwischen Tradition und neuer Perspektive.

Den Auftakt gestaltet am Donnerstag, 16. Juli, Christian Schmitt , Principal Organist der Bamberger Symphoniker, mit dem Programm „Vom Geheimnis zur Offenbarung“. Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Julius Reubke, Olivier Messiaen und Max Reger spannen einen Bogen von Mendelssohns klassisch geprägter Klangsprache über die dramatische Wucht des 94. Psalms , ergänzt durch die Einspielung einer Psalmrezitation von Ernst Jandl, bis zu Messiaens spirituellen Klangvisionen und Regers monumentaler Choralfantasie.

Am Freitag, 17. Juli, widmet sich zunächst ein Salonabend im Alten Postamt der faszinierenden Geschichte der Kinoorgel. Gerhard Hartmann , der sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte und Klangwelt der Kinoorgel beschäftigt, führt in die Welt der „Roaring Twenties“ ein und erzählt von einem Instrument, das einst ganze Orchester ersetzte und die Atmosphäre der frühen Filmkunst entscheidend p rägte.

Anschließend verwandelt sich die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in einen expressionistischen Kinosaal. David Franke begleitet Robert Wienes legendären Stummfilmklassiker Das Cabinet des Dr. Caligari live an der Orgel. Mit seinen schrägen Kulissen, den markanten Licht – Schatten – Wirkungen und seiner bis heute faszinierenden Bildsprache gilt der Film als Inbegriff des deutschen expressionistischen Films. Das Zusammenspiel von Projektion, Architektur und improvisierter Musik verleiht diesem Klassiker der Filmgeschichte eine neue klangliche Dimension.

Ein besonderer Höhepunkt folgt am Freitag, 24. Juli: Mit Kammersänger Tomasz Konieczny ist einer der international gefragtesten Operninterpreten unserer Zeit in Bad Ischl zu erleben. Gemeinsam mit Zita Nauratyill , der neuen Professorin für Orgel an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz, gestaltet er das Konzert „Musik von Tod und Aufbruch“. Werke von Richard Wagner, Modest Mussorgsky, Franz Liszt und Max Reger zeichnen einen Weg zwischen existenzieller Dramatik, spiritueller Reflexion und triumphalem Aufbruch.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Werken Franz Liszts, die im internationalen Franziskus – Gedenkjahr 2026 zusätzliche Aktualität gewinnen.

Mit dem Bad Ischler Orgelschwerpunkt pflegt KIRCH’KLANG eine Festivaltradition, die Orgelmusik immer wieder in neue Zusammenhänge stellt – im Dialog mit Film, Improvisation und außergewöhnlichen Konzertformaten.

TERMINE

Donnerstag, 16. Juli 2026, 19.30 Uhr

Vom Geheimnis zur Offenbarung

Felix Mendelssohn Bartholdy: Orgelsonate D – Dur, op. 65 Nr. 5

Julius Reubke: Sonate c – Moll über den 94. Psalm

Olivier Messiaen: Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité – „Dieu est simple“

Max Reger: Wie schön leucht’ uns der Morgenstern , Choralfantasie Es – Dur op. 40 Nr. 1

Christian Schmitt , Orgel

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus, Bad Ischl



Freitag, 17. Juli 2026, 19.30 Uhr

Klangwelt der Roaring Twenties

Vortrag zur Geschichte und Klangwelt der Kinoorgel

Gerhard Hartmann , Vortrag & Orgelbeispiele

Altes Postamt, Bad Ischl



Freitag, 17. Juli 2026, 21.00 Uhr

Klang und Schatten – Das Cabinet des Dr. Caligari

Robert Wiene: Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)

Stummfilm mit live improvisierter Orgelmusik

David Franke , Orgel

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus, Bad Ischl



Freitag, 24. Juli 2026, 19.30 Uhr

Musik von Tod und Aufbruch

Richard Wagner: Ouvertüre zu Die Meistersinger von Nürnberg (Bearbeitung für Orgel)

Modest Mussorgsky: Lieder und Tänze des Todes

Franz Liszt: Der heilige Franziskus von Paola auf den Wellen schreitend

Franz Liszt: Cantico di San Francesco

Max Reger: Halleluja! Gott zu loben, bleibe meiner Seele Freud

Tomasz Konieczny , Bariton

Zita Nauratyill , Orgel

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus, Bad Ischl