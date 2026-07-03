Bad Ischl. Mit dem ersten Kurkonzert im Kurpark ist am 30. Juni 2026 die diesjährige Kurkonzertsaison der Salinenmusikkapelle Bad Ischl eröffnet worden. Traditionell erklang zum Auftakt Franz Lehárs Marsch „Jetzt geht’s los“.

Kapellmeister Michael Höllwerth hatte mit seinen Musikerinnen und Musikern ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Neben bekannten Operettenmelodien standen Walzer, Märsche und Polkas auf dem Konzertprogramm und sorgten für einen stimmungsvollen Abend.

Wer die Salinenmusikkapelle Bad Ischl heuer noch erleben möchte, hat dazu bis 18. August Gelegenheit. Die Kurkonzerte finden jeweils dienstags um 19.30 Uhr statt – bei Schönwetter im Musikpavillon des Kurparks, bei Schlechtwetter in der Trinkhalle.