In Altmünster hat sich Dienstagnachmittag ein schwerer Forstunfall am Kollmannsberg ereignet. Ein Forstarbeiter verletzte sich schwer am Bein.

„Am 14. Juli 2026 um 13:15 Uhr wurden wir zu einer Tragehilfe auf der Forststraße im Bereich Kollmannsberg alarmiert. Nach etwas längerer Anfahrt über die Forststraße konnte der Einsatzort erreicht werden. Eine Person verletzte sich bei Forstarbeiten schwer am Bein. Da die Einsatzstelle durch umgeschnittene Bäume nicht per Fahrzeuge erreichbar war, unterstützten wir nach erfolgter Erstversorgung, den Rettungsdienst beim Transport der Person zur Rettung“ so die Feuerwehr Neukirchen bei Altmünster.