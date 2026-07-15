Zu einer frühmorgendlichen Fahrzeugbergung musste die FF Bad Goisern am 15. Juli ausrücken.

Dabei staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, denn sowohl der Einsatzort, als auch die vorgefundene Lage war ident mit jenem Einsatz vor wenigen Wochen. Wiederum wollte ein Fahrzeuglenker mit seinem PKW von der Bundesstraße abbiegen und war dabei von der Fahrbahn abgekommen. Mit einem Hinterrad in der Luft kam der Kombi im Straßengraben zum Stillstand.

Routiniert konnte dann das Fahrzeug mittels Feuerwehr-Kran geborgen und wieder auf der Fahrbahn abgestellt werden. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs wurde während der Arbeiten darauf geachtet, den fließenden Verkehr geringstmöglich zu behindern und so größere Stauungen zu vermeiden. Einsatzende für die mit drei Fahrzeugen ausgerückten Kräfte war kurz vor 7:00 Uhr morgens, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern.