In Atzbach ist am späten Montagabend ein junger Motorradlenker gegen einen Holzzaun gekracht und wurde dabei schwer verletzt.

„Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Motorrad am 13. Juli 2026 gegen 17:30 Uhr im Bereich Reichering, Gemeinde Atzbach, unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 15-jähriger Freund aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Moped. Der 16-Jährige geriet plötzlich auf das Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Holzzaun.

Augenzeugen verständigten umgehend die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Erste Erhebungen ergaben, dass das Motorrad nicht zum Verkehr zugelassen war und der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist.“ Polizei Oberösterreich, Presseaussendung