Am Montagnachmittag kam ein Mopedlenker in Atzbach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Atzbach wurde am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall nach Reichering alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Moped von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Polizei und Rettungsdienst bereits mit der Versorgung des verletzten Lenkers beschäftigt. Während der medizinischen Versorgung richteten die Einsatzkräfte eine großräumige Umleitung ein, da die Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden musste.

Nachdem der Notarzt den Verletzten für den Transport vorbereitet hatte, wurde dieser von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Anschließend barg die Feuerwehr das Moped und reinigte die Fahrbahn. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden, berichtet die Feuerwehr Atzbach.