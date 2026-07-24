Das Ergebnis der Professionalisierung des Vereins und die konsequente Förderung der heimischen Talente trägt seit einigen Jahren Früchte. In der neuen Saison wurden vier Gmundner Eiskunstläuferinnen in den Bundeskader berufen. Neben Marie Födinger, die bereits seit sechs Jahren Mitglied des U16 Nationalteams ist, schaffte erstmals auch Marie Mitterbauer und zum zweiten Mal in Folge Polina Zeciri den Sprung ins U13 Team. Auch Nachwuchstalent Lara Grieshofer, die in der letzten Saison verletzungsbedingt pausieren musste, wurde wieder ins U13 Team berufen. Die erfolgreichen Gmundner Sportlerinnen werden Österreich auch international vertreten.
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