Im Rahmen der Aktion „Fair Play“ engagierte sich die BS Altmünster für das Waisenhaus Traunsee in Myanmar. Bereits im Vorfeld konnte durch den Verkauf unseres Schulweins sowie eine Spendenaktion – organisiert von SR Werner Mairinger und den Religionslehrerinnen Prof. Anita Schauer sowie Dipl.-Päd. Alexandra Schifflhuber – eine beachtliche Spendensumme gesammelt werden, die vom Land Oberösterreich im Rahmen der Aktion „Fair Play“ verdoppelt wird.

Im Religionsunterricht setzten sich die Schüler intensiv mit den Lebensbedingungen der Kinder in Myanmar und der Arbeit des Waisenhauses auseinander. Den Höhepunkt bildete der Vortrag von Frau Mag. Ulrike Schmid-Klampfer und Herrn Vladimir Zalesak am 3. Juli 2026 im Bankettsaal der Schule. Rund 100 Schüler erhielten dabei eindrucksvolle Einblicke in das Projekt und nutzten die Gelegenheit, zahlreiche Fragen zu stellen.

Das Waisenhaus Traunsee wurde 2012 mit Spendengeldern aus der Traunseeregion gegründet und bietet heute Kindern aus besonders armen Familien ein sicheres Zuhause, regelmäßige Mahlzeiten, Schulbildung und medizinische Versorgung. Seit dem Militärputsch im Jahr 2021 haben sich die Lebensbedingungen in Myanmar weiter verschlechtert. Umso wichtiger ist die Unterstützung, damit die Kinder Zugang zu Bildung erhalten und eine Perspektive für eine bessere Zukunft haben.

Mit unserer Aktion möchten wir einen Beitrag leisten und zeigen, dass Solidarität und Fairness keine Grenzen kennen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die diese Initiative mit ihrer Spende unterstützt haben.