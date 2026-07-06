Am Wochenende (3. bis 5. Juli 2026) verwandelte sich das Areal neben dem historischen Schloss Ebenzweier in Altmünster in eine pulsierende Bühne internationaler Kochkunst. Um den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Region neue kulinarische Horizonte zu eröffnen und das Gemeinschaftsgefühl nachhaltig zu stärken, lud der oberösterreichische Eventorganisator Mario Nussbaumer zum zweiten Mal zu diesem Streetfoodfestival. Trotz wechselhaften Wetters am Sonntag strömten unzählige Besucher aus nah und fern herbei, angelockt von den vielfältigen Düften und dem Versprechen eines kulinarischen Kurzurlaubs in idyllischer Kulisse.

Das dreitägige Festival startete am Freitag unter perfektem Sommerhimmel, der die Gäste in einer lauen Nacht zum Verweilen einlud. Auch der Samstag bescherte der Veranstaltung echtes Kaiserwetter und eine entsprechend ausgelassene Stimmung. Auf dem Platz reihte sich eine Vielzahl von Foodtrucks aneinander, deren Spezialitäten eine kulinarische Brücke von Ungarn über Italien bis hin zu den Philippinen und Norwegen schlugen. Die Aromen von feurigen Tacos, tibetischen Teigtaschen, knusprigen Kartoffelspiralen und süßem Baumkuchen hingen wie ein bunter, unsichtbarer Teppich aus Düften in der Luft und weckten bei den Besuchern sofortige Urlaubsgefühle.

„Ich organisiere das ganze Jahr über solche Märkte, acht davon alleine im Salzkammergut“, erklärt Veranstalter Mario Nussbaumer, der zu den letzten aktiven Organisatoren dieser Formate in Österreich zählt. „Jedes Event erfordert rund fünf Wochen intensive Vorbereitung. Der logistische und organisatorische Aufwand ist enorm, aber der überwältigende Zuspruch zeigt uns, dass sich die Mühe lohnt. Es ist für die Menschen wie ein Kurzurlaub ohne Kofferpacken.“

Aber auch die Wohltätigkeit kam nicht zu kurz. An den Foodtrucks und beim Getränkestand waren Spendenboxen zugunsten des Vereins „Rollende Engel“ aufgestellt. Rasch füllten sich die Boxen, denn die Aktionen der ehrenamtlichen Mitarbeiter rund um Florian Aichhorn aus Wels führen diese immer wieder zu uns ins Salzkammergut. Tolle Aktion!

Neben den internationalen Einflüssen setzte die Veranstaltung bewusst auf regionale Innovationskraft. Ein markanter Blickfang war das Kaffee-TukTuk „Coffee Flow“ du des lokalen Unternehmers Florian Werner. Sein Angebot an frisch gebrühtem Spezialitätenkaffee aus dem mobilen Gefährt avancierte schnell zum Symbol für moderne Innovationslust, gepaart mit tiefer Heimatverbundenheit. Selbst als sich das Wetter am Sonntag unbeständiger zeigte, blieb der Zustrom ungebrochen: Das ausbleibende Regenrisiko bot den optimalen Rahmen für ein stimmungsvolles Kinderprogramm, das den Marktplatz mit dem Lachen von Familien füllte. Mit dieser gelungenen Symbiose aus globalem Flair und regionalen Akzenten unterstrich Altmünster eindrucksvoll das Credo der Veranstaltung: Genuss ist Altmünster und Altmünster ist Genuss.