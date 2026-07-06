Die Pfadfinder Bad Ischl sorgten beim diesjährigen Stadtfest mit mehreren Attraktionen für Begeisterung. Besonders viel Spaß bereitete das traditionelle Pfadfinderversenken, bei dem zahlreiche Besucher ihr Zielvermögen unter Beweis stellten. Auch die frisch zubereiteten Erdäpfelchips fanden großen Anklang.

Ein besonderes Highlight war der Festumzug: Die Pfadfinder präsentierten dabei die erste mobile Pfadfinder-Kochstelle Österreichs, die auf einem eigens gebauten Anhänger aufgebaut ist und die Ischler Pfadfinder gemeinsam errichtet haben.

„Mit der mobilen Kochstelle zeigen wir, wie Tradition und Innovation bei den Pfadfindern zusammenpassen“, sagt Gruppenleiter Joel Schleicher.

Auch Obmann Gerald Schober zieht eine positive Bilanz: „Das Stadtfest ist eine großartige Gelegenheit, unsere Arbeit zu präsentieren und mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Der große Zuspruch freut uns sehr und ist eine schöne Anerkennung für das Engagement unserer ehrenamtlichen Mitglieder.“

Wer mehr über die Pfadfinder Bad Ischl erfahren oder selbst Teil der Gemeinschaft werden möchte, findet alle Informationen zu den Heimstunden, Veranstaltungen und Aktivitäten auf pfadischl.at