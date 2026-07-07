Am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, besuchten zahlreiche Klassen des BG/BRG Bad Ischl den spannenden Wassererlebnistag im Kurpark. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlich heißen Temperaturen erwartete die Jugendlichen ein abwechslungsreiches und zugleich erfrischendes Programm rund um das Thema Wasser.

In Kleingruppen nahmen die Schülerinnen und Schüler an interessanten Workshops teil, die von Expertinnen und Experten des Landes Oberösterreich geleitet wurden. Beim Workshop „Wildbachgeschehen am Modell“ konnten die Jugendlichen anhand eines anschaulichen Modells beobachten, wie sich Wildbäche bei Starkregen verhalten und welche Schutzmaßnahmen dabei helfen können, Schäden zu verhindern. Beim Workshop „Erkunde die Messstelle“ lernten die Kinder verschiedene Messgeräte kennen und erfuhren, wie etwa Schneemenge und Grundwasserstand an einer Messstelle erfasst und dokumentiert werden. Mit großer Neugier durften sie selbst Messungen durchführen und erhielten spannende Einblicke in die Arbeit von Fachleuten. Zum Abschluss blieb noch etwas Zeit, um sich am Spielplatz beim Kongresshaus auszutoben.

Der Wassererlebnistag war eine gelungene Mischung aus Lernen, Bewegung und Entdecken. Mit vielen neuen Eindrücken kehrten die Jugendlichen in die Schule zurück.