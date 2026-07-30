Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion im Bezirk Vöcklabruck hat die Polizei zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Drei Führerscheine wurden vor Ort abgenommen, zwei Lenker versuchten vor der Kontrolle zu flüchten.

Eine Zivilstreife kontrollierte in der Nacht auf Donnerstag insgesamt sieben Fahrzeuglenker, die schwerwiegende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung beziehungsweise das Kraftfahrgesetz begangen haben sollen.

Bei fünf der kontrollierten Personen bestand der Verdacht, dass sie ihre Fahrzeuge unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gelenkt hatten. Drei Führerscheine wurden noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Zwei Fluchtversuche vor der Polizei

Zwei Lenker verweigerten sowohl den Alkotest als auch die Untersuchung durch einen Amtsarzt wegen des Verdachts einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Beide versuchten sich der Kontrolle zu entziehen und setzten ihre Fahrt trotz Blaulicht und Folgetonhorn fort.

Einer der beiden kollidierte bei seinem Fluchtversuch mit einem E-Bike mit dem Polizeifahrzeug und beschädigte dieses. Der zweite Lenker konnte ebenfalls angehalten werden und verhielt sich laut Polizei derart aggressiv, dass er vorübergehend festgenommen werden musste.

Zahlreiche Anzeigen

Im Zuge der Schwerpunktkontrollen erstattete die Polizei 41 Verkehrsanzeigen, zehn verwaltungsrechtliche Anzeigen, sechs Anzeigen nach § 5 der Straßenverkehrsordnung sowie eine Anzeige nach § 14 Abs. 8 des Führerscheingesetzes. Außerdem wu