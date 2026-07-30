Ein 24-jähriger Wanderer aus Deutschland ist am Mittwochmittag im Dachsteingebiet in eine alpine Notlage geraten. Er musste von einem Notarzthubschrauber mittels Seilwinde gerettet werden.

Der 24-Jährige war gemeinsam mit vier Familienmitgliedern von der Simonyhütte zur Adamekhütte unterwegs. Die Gruppe hatte den markierten Wanderweg Nr. 650 über den Hohen Trog und die Hosswandscharte gewählt.

Etwa auf halber Strecke bekam der Wanderer starke Ermüdungserscheinungen und Krämpfe am gesamten Körper. Daraufhin setzte die Gruppe den Bergrettungsnotruf ab.

Rettung mit der Seilwinde

Neben der Bergrettung und der Alpinen Einsatzgruppe wurde auch der Notarzthubschrauber Christophorus 14 alarmiert. Nach einem Erkundungsflug konnte die Wandergruppe lokalisiert werden. Der 24-Jährige wurde anschließend mittels Seilwinde an Bord des Hubschraubers aufgenommen.

Am Zwischenlandeplatz in Gosau wurde der augenscheinlich unverletzte Mann von der Bergrettung versorgt. Da keine weitere medizinische Behandlung notwendig war, trat er anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Rückreise zu seiner Unterkunft im Bezirk Gmunden an, berichtet die Polizei.