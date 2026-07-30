Zwei deutsche Touristinnen haben am Mittwochnachmittag im Dachsteingebiet einen Notruf abgesetzt, nachdem sie ihre geplante Tagesetappe nicht mehr bewältigen konnten. Die Frauen wurden per Taurettung aus dem alpinen Gelände gerettet.

Tour schwieriger als erwartet

Die beiden Frauen im Alter von 53 und 56 Jahren waren gemeinsam mit sechs weiteren Gruppenmitgliedern unterwegs. Nach einer Übernachtung auf der Adamekhütte startete die Gruppe am Mittwochmorgen gegen 7:00 Uhr zur Simonyhütte.

Die Wanderung über die Hosswandscharte und den Hohen Trog erwies sich jedoch als deutlich anspruchsvoller als erwartet. Zusätzlich machten den beiden Frauen die Höhenlage und die sommerliche Hitze zu schaffen.

Rettung per Tau

Nachdem sie nach rund sieben Stunden Gehzeit erkannten, dass sie die Etappe nicht mehr bewältigen konnten, setzten sie gegen 14:00 Uhr einen Notruf ab. Die Crew des Polizeihubschraubers rettete die beiden Frauen mittels Taurettung und flog sie zunächst zur Adamekhütte sowie anschließend ins Tal nach Gosau. Dort wurden sie von der Bergrettung kurz versorgt, berichtet die Polizei.