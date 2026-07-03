Bei herrlichem Wetter machten sich 42 wanderlustige Pensionisten des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt am Samstag 27.6.2026 mit Busreisen Fröch auf den Weg nach Spital am Pyrn, um anschließend mit der Standseilbahn auf die Wurzeralm zu fahren. Bei angenehmeren Temperaturen als im Tal wurde das wunderschöne Almgebiet der Wurzeralm bewandert und die herrliche Natur bewundert. Nach einer verdienten Mittagspause gab es noch genug Zeit weiter zu wandern oder gemütlich bei strahlendem Sonnenschein einfach die umliegende Natur zu genießen.

Alles hat ein Ende und so kam von Reiseleiterin Heidi Hampl der Aufruf zur Rückreise mit der Bahn ins Tal. Dort wartete der Bus schon auf die Reisegruppe und brachte alle wohlbehalten wieder zurück nach Gschwandt. Bei netten Gesprächen im Bus wurde nochmals ein herzliches Dankeschön an die Reiseleiter Heidi Hampl und Peter Forst und natürlich auch an den verlässlichen „Kutscher“ von Reisen Fröch ausgesprochen!