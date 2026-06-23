Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Montagnachmittag in Gschwandt (Bezirk Gmunden) ereignet. Die Einsatzkräfte mussten eine eingeklemmte Person aus dem Fahrzeug befreien.

Der folgenschwere Unfall passierte Montagnachmittag auf der L1308 Kranichsteger Straße, Laudachtal, im Gemeindegebiet von Gschwandt. Ein Auto kam dort aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde auch der Wipfel des Baumes abgerissen und krachte in die Tiefe.

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert. Die eingeklemmte Person musste von den Einsatzkräfte mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallwrack befreit werden.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Person mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 ins Krankenhaus geflogen. Die Kräfte der Feuerwehr führten in der Folge die Aufräumarbeiten durch. Die L1308 Kranichsteger Straße war im Laudachtaal, zwischen Kirchham und Gschwandt, für etwa zwei Stunden gesperrt.