Bad Goisern; Am Wochenende vom 17. bis 19. Juli 2026 steht das Salzkammergut wieder ganz im Zeichen des Mountainbike-Sports.

Die Salzkammergut-Trophy, Österreichs größtes Mountainbike-Event, lockt Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters und mit jedem Konditionslevel nach Bad Goisern. Zur Wahl stehen sieben MTB- sowie drei Gravel-Strecken ab 22 Kilometern aufwärts. Für den Nachwuchs gibt es die SCOTT Junior Trophy, und bei der Bosch eMTB-Schnitzeljagd können Familien, Freunde oder ganze Vereine gemeinsam an den Start gehen.

Auch abseits der Bewerbe erwartet die Besucher ein attraktives Rahmenprogramm. Auf der Bike-Messe gibt es einen Direktverkauf mit vielen Aktionen und Gewinnspielen sowie die Möglichkeit, die neuesten Bikes und E-Mountainbikes zahlreicher Marken (KTM, SCOTT, Trek, Ridley, Rotwild, …) zu testen.

Geführte eMTB-Touren mit Goldi & CO!

Ein besonderes Highlight sind die geführten E-Mountainbike-Touren mit den Sportlegenden Andreas Goldberger und Thomas Sykora sowie mit Lukas Kaufmann, einem der erfolgreichsten Mountainbiker Oberösterreichs.

Am Trophy-Freitag startet um 15:30 Uhr die Tour mit „Goldi“ ins romantische Weißenbachtal zur historischen Chorinsky-Klause. Am Samstag führt Thomas Sykora die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 18:30 Uhr beim stimmungsvollen Sunset-Ride zur Ewigen Wand, wo sich ein beeindruckender Ausblick auf die Bergwelt des Salzkammerguts bietet. Am Sonntag besteht unter anderem die Möglichkeit, gemeinsam mit Lukas Kaufmann an einer geführten Tour im Rahmen der Bosch eMTB-Schnitzeljagd teilzunehmen. Darüber hinaus gibt es geführte E-Mountainbike-Touren mit der eMTB-Weltmeisterin Anna Spielmann.

Alle geführten Touren, Infos zu den Testbikes sowie die Anmeldung zu den einzelnen Bewerben unter www.trophy.at.