Am Freitag, den 10. Juli, eröffnete die Gmundner Künstlerin Christine Pahl im voll besetzten Atelier am Markt ihre neue Ausstellung „Krottensee – Spiegel der Seele“, um mithilfe der Kunst sowie begleitender wissenschaftlicher Analysen auf den durch anhaltende Trockenheit kritischen Zustand des heimischen Gewässers aufmerksam zu machen. Angesichts des sichtbaren Klimawandels vor Ort setzt die Schau ein starkes Zeichen für den Erhalt dieses einzigartigen oberösterreichischen Naturraums.

Die präsentierten Ölbilder spiegeln Pahls tiefe persönliche Verbundenheit wider, da sie direkt beim Schloss Cumberland aufgewachsen ist. Wo einst tiefes, klares Blau herrschte, dominieren nun zunehmend trockene Uferzonen. Ihre Werke fangen das verletzliche Wechselspiel des Lichts auf der schwindenden Wasseroberfläche ein, während die Farben wie ein stummer Hilfeschrei des austrocknenden Bodens wirken. „Farbe ist meine Sprache“, erklärte Christine Pahl sichtlich bewegt bei der Vernissage. „Das Thema Krottensee beschäftigt mich schon sehr lange. Ich erzähle in meinen Bildern von persönlichen Empfindungen und intensiven Beobachtungen in der Natur.“

Bürgermeister Stefan Krapf würdigte bei der feierlichen Eröffnung das Engagement aller Beteiligten und hob die enorme Bedeutung des Gewässers hervor: „Eines der schönsten Naturjuwele in Oberösterreich.“ Auch Konsulentin Brigitte Maria Gruber von der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee unterstrich in ihrer Laudatio die tiefe Symbolik: „Wasser ist das Element von Christine Pahl, das spiegelt sich in ihren Bildern wider.“ Der See bedeute für die Künstlerin pure Inspiration, die nun jedoch von der Realität der Verlandung bedroht wird. „Der See ist Natur, Entspannung und Ästhetik“

Die Ausstellung wird durch wissenschaftliche Einblicke der Experten Dr. Werner Huemer und Otto Steinz ergänzt, welche die Ursachen der Verlandung seit Jahren erforschen. Um das Thema fachmännisch zu vertiefen, lädt das Kunstforum am 22. Juli um 19:00 Uhr zum 2. Salongespräch „Krottensee – Naturjuwel oder verlorenes Paradies“ ins Atelier am Markt ein. Unter der Leitung von Klimakoordinatorin Verena Pühringer-Sturmayr werden der Biologe Werner Huemer und Christian Auer vom Klimaforum wissenschaftliche Referate halten und Lösungswege diskutieren.

Die Ausstellung ist jeweils dienstags und samstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.