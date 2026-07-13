Nach zweijähriger Bauzeit wurde am Freitag, dem 10. Juli 2026, die neue Bleckwandhütte feierlich eröffnet. Zahlreiche Ehrengäste, Mitglieder, Helfer und Besucher nahmen an diesem historischen Tag teil und feierten gemeinsam die Fertigstellung eines der bedeutendsten Bauprojekte in der Geschichte der Naturfreunde Bad Ischl.

Mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Millionen Euro handelt es sich um die größte Investition in der Vereinsgeschichte der Naturfreunde Bad Ischl. Nach einer rund neunmonatigen Planungsphase begann der umfassende Um- und Teilneubau der Hütte. Der Teilabriss wurde vollständig von ehrenamtlichen Mitgliedern der Naturfreunde Bad Ischl durchgeführt. Insgesamt engagierten sich mehr als 160 freiwillige Helferinnen und Helfer während der gesamten Bauphase und leisteten tausende Stunden an Eigenleistung.

Ein besonderer Dank gilt allen freiwilligen Unterstützern sowie den zahlreichen Professionisten, die mit hoher fachlicher Qualität zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Besonders stolz zeigen sich die Naturfreunde Bad Ischl darüber, dass rund 75 Prozent der beauftragten Fachfirmen aus der Region stammen und damit die regionale Wirtschaft nachhaltig gestärkt wurde.

Zur Eröffnung konnten zahlreiche Ehrengäste begrüßt werden, darunter Staatssekretärin Mag. Elisabeth Zehetner, der Vorsitzende der Naturfreunde Österreich Mag. Andreas Schieder, der Präsident des Alpenvereins Österreich Wolfgang Schnabl, Europaabgeordneter Hannes Heide, Landtagsabgeordneter Mario Haas, Bürgermeister Harald Humer, in Vertretung von Bürgermeisterin Ines Schiller Marija Gavric, Kaplan Mag. Jakob Stichlberger sowie der Direktor des Wolfgangsee Tourismus Patrick De Bettin.

Die feierliche Segnung der neuen Bleckwandhütte nahm Kaplan Mag. Jakob Stichlberger vor. Für die musikalische Umrahmung sorgte die 5er Hoiz Musi, durch das Programm führte ORF-Moderator Heinz Hörhager.

Nachhaltigkeit und Innovation auf höchstem Niveau

Mit der neuen Bleckwandhütte setzen die Naturfreunde Bad Ischl österreichweit neue Maßstäbe im Bereich nachhaltiger Hütteninfrastruktur. Das Gebäude vereint modernste Umwelttechnik mit höchster Energieeffizienz und gilt damit als eine der technisch modernsten Schutzhütten Österreichs.

Ein unterirdischer 84 Kubikmeter fassender Regenwassertank speichert Niederschlagswasser, das mittels einer modernen Aufbereitungsanlage zu hochwertigem Trinkwasser aufbereitet wird. Auch die neu errichtete Kläranlage entspricht dem neuesten Stand der Technik und sorgt dafür, dass gereinigtes Wasser umweltgerecht in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt wird.

Auf dem Dach erzeugt eine 230 Quadratmeter große Photovoltaikanlage rund 98 Prozent des gesamten Strombedarfs der Hütte. Ergänzt wird das nachhaltige Energiekonzept durch intelligente Steuerungs- und Regeltechnik, die einen besonders ressourcenschonenden und energieeffizienten Betrieb ermöglicht.

Mit diesem zukunftsweisenden Projekt unterstreichen die Naturfreunde Bad Ischl eindrucksvoll ihre Verantwortung gegenüber Umwelt, Region und den kommenden Generationen. Die neue Bleckwandhütte verbindet alpine Tradition mit modernster Technik und setzt neue Standards für nachhaltiges Bauen im alpinen Raum.